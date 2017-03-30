清明掃墓加旅遊季 海空輸運齊動員

清明連假和觀光旅遊季，可望從明天開鑼，各航空公司加班輸運外，航行台澎間的藍色公路也將在明天恢復航行，以紓運大量的返鄉掃墓與旅遊人潮。

今年的清明節的4天連假，也剛好碰上觀光季的開鑼，除了先前提早返鄉的人潮外，這個連假可預期的返鄉掃墓人潮和出遊的人潮將是農曆春節後的另一高峰。澎湖縣政府旅遊處表示，今年清明節連續假期自31日起至4月5日止，各航空公司共提供有584架次5萬4182機位，加班機20架次1722機位，縣府也另外包機5架次1348機位，但仍供不應求。

包括華信、立榮和遠東等航空公司，在台北馬公、台中馬公、高雄馬公等航線，自今天起再度度加開10架次，華信也將再度啟用737-800客機來支援，以輸運清明連假的返鄉掃墓與出遊的人潮。

另外，台澎間的藍色公路，除航行高馬航線臺華輪也將加班夜航外，航行布袋至馬公航線的滿天星、凱旋、百世多麗等客輪，也都在31日恢復航線載送往返台澎旅客。1060330

(中央社)