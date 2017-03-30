高雄市實物銀行感恩會 婦女館登場

2017.03.30 高雄市 ▲高雄市實物銀行今天下午在婦女館舉辦「新春感恩會」，感謝捐助物資給實物銀行的社會大眾及企業廠商。（呂素麗翻攝）

2017.03.30 高雄市 ▲高雄市實物銀行今天下午在婦女館舉辦「新春感恩會」，感謝捐助物資給實物銀行的社會大眾及企業廠商。（呂素麗翻攝）

高雄市實物銀行今天下午在婦女館舉辦「新春感恩會」，感謝捐助物資給實物銀行的社會大眾及企業廠商，及全市55個無償提供物資、人力及相關資源支持實物銀行的物資發放站據點。

高雄市實物銀行自2014年11月開辦以來，已結合49個民間團體共設置55處服務據點，累計已經服務9818戶弱勢家庭，將近5萬3620人次獲得協助；而去年的募集的物資有95%以上來自於各界的善心捐贈，募集物資等值近800萬元。

今天的感恩會由社會局副局長謝琍琍主持，她表示，高市實物銀行由高雄市慈善團體聯合總會承辦，結合各慈善團體的資源，目前共有51個協力單位成立4處實體門市，也感謝各界廠商長期捐贈物資，共同扶助弱勢，大家一起來幫助經濟弱勢家庭，從受扶助戶也可以成為手心向下的助人者。

會中邀請長期捐助物資供實物銀行運作的企業團體及個人參與，有許多感人的事蹟，例如臺灣期貨交易所公司協助結合全國各家金融企業及證券公司愛心，辦理「金融有愛」活動，長期購置各項生活物資捐助。

家樂福文教基金會在家樂福門市辦理「食物募集．幸福傳愛」活動；天得歐氏慈善基金會、台灣味之素公司（烹大師）、台灣愛生雅公司、新技專業髮型美容公司等企業，在網路得知實物銀行訊息後，主動聯絡並捐助生活物資、調味品、衛生照護用品及洗髮清潔用品等。

KERRY嘉里大榮物流公司考量實物銀行需將生活物資載運到各個角落協助弱勢民眾，結合企業專業，每月以公益物流的方式協助將物資載運到實物銀行各個服務據點。

高市慈協理事長黃國良表示，實物銀行是以短期紓困的方式，結合社工給予關懷，讓遭受急難事件或經濟壓力的家庭可以少一點開銷，多一點家用。

(中時)