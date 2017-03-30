擅自更改交管時間？　國際自由車環台賽惹民怨

30日下午4點，自行車環台賽落幕、交通管制已過，卻仍見印有「中華民國自由車協會」的交通錐擺在道路上，有駕駛(小貨車)不知如何行駛，不小心逆向而行。(謝佳潾攝)

30日下午4點，自行車環台賽落幕、交通管制已過，卻仍見印有「中華民國自由車協會」的交通錐擺在道路上，導致用路人不知如何行駛。(謝佳潾攝)

2017國際自由車環台賽今天在東港大鵬灣進行最終站。(謝佳潾攝)

2017國際自由車環台賽今天在東港大鵬灣進行最終站。(謝佳潾攝)

2017國際自由車環台賽今天在東港大鵬灣落幕，因屏東站是首度加入站點，縣府相當重視，從賽前就縝密規劃交通等事項，盼能透過國際賽讓各國好手認識屏東的美，不料疑因主辦單位規劃不周，將交管時間擅自提前且延後，導致居民怨聲連連。

被列為國際自由車總會2.1級頂尖賽事的2017國際自由車環台賽，有來自全球7大洋5大洲共21支車隊參加，共有5個站點，每個站點縣市都盼透過國際賽、國際好手的蒞臨來促進觀光，而首度加入站點的屏東更是積極規劃，且為不讓賽事影響居民作息，更是提早一周前告知交通管制時間及地點。

不料，今天最終站大鵬灣卻發生交通管制大亂象。公告指出，比賽當天13:00至15:00環灣道路全線封閉作為比賽用地，「南平端→嘉新路口」與「圓環→鵬管處台17出口」兩個路段做單線雙向調撥，但一早8、9點即見印著「中華民國自由車協會」的交通錐擺滿路中央、阻擋去路。

「到底能不能過？」附近居民看著交通錐擋住去路，也不見人員在旁指揮，完全摸不著頭緒，想過又不敢過只能原地蹉跎，有人甚至因而上班遲到。到了下午4點，管制時間已過，卻仍見交通錐擺在道路上，有駕駛不知如何行駛，不小心逆向而行。

民眾怨聲連連，不懂明明是國際賽事，為何時間掌控如此差勁。對此主辦單位指出，會提前進行交管是怕到時會來不及，而賽後是因人力關係散場較慢。

(中時)