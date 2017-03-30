男外遇生3孩 妻提告才知女兒別人的

張姓有婦之夫2010年起和小他14歲的黃女發生婚外情，黃女隔年起陸續生下1女2子，張妻直到去年8月才知道丈夫外遇，憤而提告，沒想到大女兒早在2014年就被吳姓男子認領，張男才知視如己出的女兒根本不是自己的，但2子與他DNA相符，張男和黃女仍吃妨害家庭官司。

47歲張姓已婚男，7年前就瞞著妻子，和33歲的黃姓女子展開地下情，2人還拍一系列的婚紗照，黃女之後陸續生下6歲女兒、4歲和2歲兒子，1女2子全都跟黃女的姓，張男也視如己出。

沒想到去年5月，張妻發現丈夫外遇，張男知道紙包不住火，坦承已和黃女交往多年，育有3個孩子，張妻怒告丈夫和小三通姦。

黃女坦承和張男交往，卻爆出大女兒不是張男的「種」，還拿出戶籍資料證明早在2014年7月、女兒快3歲時，就由吳男認領登記為生父，辯稱和張男交往2年後才發生性關係，且直到2013年底才知道張男已婚，之後才再生下2子。

張男不敢置信，要求驗DNA，但黃女當庭拒絕，桃檢認為張男無權要求強制採樣DNA，違反比例原則，但2子與張男DNA吻合，張男和黃女也坦承不諱，桃檢依通姦罪嫌將2人聲請簡易判決處刑。

(中時)