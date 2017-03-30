清水岩溫泉遊憩區 擬引進太陽能光電
清水岩溫泉遊憩區創下全國首座平地溫泉，縣府春節後免費開放泡腳池，抽水加熱的電費，每月將近20萬元，縣府徵求委外，從事太陽能光電業者得標，打算男、女公共湯屋外，再興蓋20間個人湯屋，並引進太陽能發電，是否能創下「溫泉」新經營模式，各界拭目以待。
彰縣府成立基金會借貸，4年前投入1.8億元打造清水岩溫泉區，去年完工後，歷經6次流標，27日總算有本地廠商投標，突破僵局，縣府針對營運計畫書召開委員會進行甄審已經過關，經營主軸逐步浮現。
城觀處長田飛鵬表示，台灣多數溫泉都需設備加熱系統，清水岩溫泉抽地下水溫熱並不算是特例。有人質疑平地夏天太長，可採取泡冷泉概念，既然工程都作了、也完工了，怎麼創造吸引人，又有利基的經營模式，是未來的挑戰。
縣府為這縣內首座和風湯屋委外經營絞盡腦汁，春節到4月免費開放兩座泡腳池，每座可容納55人。哇！每月熱水的電費就20萬元，加上借貸年利息264萬元，再不注入「活水」，真是太耗了！
這次專門從事太陽光電業者投標，初審通過資格標，提出營運計畫也得到審查委員會甄審過關，接下來將研擬細部計畫，期望年底開幕，依作業流程預計5月可議約，屆期將確定收費標準，業者預計再投入2500萬元並募股，再興蓋20間個人湯屋，並引進太陽光電板，降低耗電成本，希望能為彰化綠能結合觀光打出知名度。
(中時)
關鍵字：清水岩溫泉遊憩區
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