吳慷仁醉到剩內褲 邵雨薇玉腿上身
吳慷仁、邵雨薇在三立、東森《極品絕配》上演酒醉床戲，吳慷仁的衣物跑到邵雨薇身上，且僅穿內褲上陣演出，真實感十足，結果邵雨薇的演出也放很開，一場她大腿橫跨在吳慷仁身上的劇情，畫面搞笑又逼真。
吳慷仁表示，這場戲又是大家「玩」出來的成果，因為以往酒醉戲拍攝都很制式，他想要來些新的點子，顛覆一下、玩大一點！邵雨薇笑說：「男生喝醉發現只穿內褲很合理，因為這樣才真實！我是沒覺得不方便，也沒刻意去看，但不知他會不會覺得害羞！」不過盯著吳慷仁的胸肌，她開玩笑說好想替他胸肌打分數。她透露自己有時喝多了也會很「顛」，但經常都發生在KTV，那時候任何老歌、慢歌都可以讓她變成動感的舞曲。
《極品絕配》從30日中午12點起，與「賣萌搞笑變臉APP」SNOW跨國合作，這是繼韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》之後，SNOW第二部合作的戲劇。邵雨薇表示，她偶爾也會玩，現在有自己的專屬貼紙，又是第一位合作的台灣女演員，非常開心能和自己的影像一起同框。
(中時)
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