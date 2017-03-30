兒童節到南瀛天文館 12歲以下童免費看3D小王子

南瀛天文館為歡慶兒童節，舉辦「尋找我的B612星球」兒童節系列活動以及各項門票優惠，4月1日到4日連假期間至天文館參觀，親子同行者12歲以下兒童可享天文展示館、星象劇場免費參觀及積木特展團購券票價優惠。

除了門票優惠外，還有「我的B612星球」主題尋寶闖關活動，集滿玫瑰花印章就能玩扭蛋、抽好禮！更別錯過積木抓抓樂和街頭藝人魔術表演等精彩活動，讓大小朋友們經歷與眾不同的天文館奇幻之旅！

喜愛觀星的小朋友，則要把握兒童節假期天氣晴朗時，可以用望遠鏡清楚觀測到木星上的條紋，甚至有機會看到木星上著名的巨大風暴－大紅斑，歡迎民眾4月1日夜間到南瀛天文館觀測木星和月亮。

4月3日及4月4日天文館也將舉行「南瀛獵人學校」環境主題親子課程，帶領親子體驗生態主題桌遊以及戶外定向探索等相關課程，融合天文及自然環境議題，讓大小朋友們度過難忘的天文館生態之旅。

此外，為配合2017台南兒童文學月活動，南瀛天文館將於4月29、30日舉辦「天文與文學：小王子的B612星球~夜宿天文館~」營隊活動，將天文與知名法國文學作品《小王子》結合，帶領小朋友進行不一樣的天文館夜宿體驗。

結合天文館與經典文學作品《小王子》的創意繪圖徵件比賽將於4月份同步開跑，讓小朋友們成為天文畢卡索，發揮創意，揮灑出與眾不同的綺麗天文夢！

(中時)