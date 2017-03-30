防清明連假塞車　警方啟動交通管制

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清明節連假預防塞車潮，金山警分局在轄區主要路口、公墓出入口啟動交通管制。（李其樺攝）

警方在金山、萬里安排接駁車，提供掃墓民眾免費乘坐。（李其樺翻攝）

警方在金山、萬里安排接駁車，提供掃墓民眾免費乘坐。（李其樺翻攝）

警方在金山、萬里安排接駁車，提供掃墓民眾免費乘坐。（李其樺翻攝）

清明節連續假期將至， 金山警分局針對轄區萬里、金山、石門等公墓主要出入口處及周邊道路進行交通管制，另提供民眾接駁車服務，民眾可多利用接駁車進入公墓及墓園區。

警方表示，清明節連假因大量遊客及掃墓民眾湧入，台二線基金公路易出現大量車潮；依照過往經驗，基隆往金山方向易壅塞時段約為11時至15時，金山往國道3號、快速道路台62線方向易壅塞時段約為15時至18時，建議民眾於規劃行程時，能盡量避開上述時段，並請隨時收聽警廣路況報導。

連假期間金山警分局除依轄區主要道路與觀光風景區周邊路段實施交通管制，也將針對風景熱點周邊道路及墓園區瓶頸路段加強取締違規停車，以維護民眾行車安全及防制道路交通事故。

(中時)