富基魚市周年慶 滿額抽龍蝦、石斑

富基魚市有許多新鮮海鮮，清明連假更有抽獎活動，有機會抽中龍蝦與石斑。（新北市漁業處提供）

兒童節即將到來！富基漁市特別安排免費的棉花糖和爆米花以及許多促銷活動，讓全家大小都能同樂。魚市廠商特別提供龍蝦30隻、石斑200尾（均約1斤重左右），作為清明4天連假滿額抽獎活動獎品，民眾只要在生鮮攤單筆消費滿4000元、乾貨攤滿額1000元即可上舞台區抽獎，抽完為止。此外，遊客到熟食區消費滿額還會送時蔬料理，打卡上傳則獲得精美贈品1份，歡迎家長帶小朋友一起「童」樂。

漁業處表示，這次促銷活動老少皆宜，海鮮不但新鮮，而且安全美味，享用活海鮮美食後，還可到鄰近的老梅綠石槽、富貴角燈塔等風景區走走。

(中時)