中市里鄰調整案未完成審議，下次定期會再審

台中市長林佳龍強調，市府已於去年完成鄰調整，為市府每年省下2500萬元經費，現在雖增加18里，因一增一減，整體而言市府並未增加支出。（盧金足攝）

台中市府提出里鄰調整案，經過黨團協商決議，議會今天（30日）未完成審議，將於下次會議中於2、3讀中再行審查。

議員針對里鄰調整案熱烈討論，市長林佳龍表示，台中市15年來人口持續成長，迄今已增加20萬人，現在增加18里，符合台中市人口成長幅度。

目前台中市除中區人口有微幅減少外，其他各區都在持續增加，像烏日區九德里有1萬6000多人，隨著烏日副都心的發展，未來人口將增加更多，因此，市府針對具迫切性4000戶以上的里優先進行分里。

市議員張芬郁、蔡雅玲、何明杰、江肇國等人也相當支持市府里調整，認為里長的辛勞大家有目共睹，透過分里能解決里長勞逸不均的問題，不應泛政治化。

但市議員顏莉敏、賴義鍠、李榮鴻建議市府應針對1000戶以下的里整併，全盤性檢討鄰里調整。

林佳龍表示，考量有些里位處偏遠、幅員廣大且交通不便，例如梨山地區，必須考量城鄉差距，不能用同一標準進行整併。市府已於去年完成鄰調整，為市府每年省下2500萬元經費，而現在雖增加18里，因一增一減，整體而言市府並未增加支出。

最後，該案經過黨團協商決議，將於下次會議中於2、3讀中再行審查。

(中時)