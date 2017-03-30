中山高銅鑼東引道　促今年10月如期完工

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苗栗縣長徐耀昌（中）會同地方各界勘查中山高速公路銅鑼東側引道工程。（陳慶居攝）

苗栗縣銅鑼交流道東側延伸引道新闢道路工程施工近1年，進度已達65％，且保持穩定超前，縣長徐耀昌今天前往視察，希望能如期在今年10月完工通車，建構便捷的交通網路，加速帶動地方產業及觀光發展。

中山高銅鑼交流道2012年完工通車，匝道設計銜接西側的銅鑼科學園區及銅鑼外環道，但地方主要聚落位於交流道東側，居民要上國道得穿越苗38-1線的樟樹平交道，不便且危險。

為發揮銅鑼交流道整體功能，縣府積極推動東延段新闢道路工程，經提報中央，在立委陳超明協助爭取下，獲交通部核定納入「生活圈道路系統建設計畫」補助辦理，並於去年4月底動工。

這項工程西起銅鑼交流道連絡道東側P8橋墩，東至新興路，全長1145公尺，其中橋梁段390公尺，路堤段342公尺、道路段413公尺，平均路寬22.7公尺，工程及用地費共5.19億元。

縣長徐耀昌偕同銅鑼鄉長謝其全、鄉代會主席李瑞廷及村長、代表等人到銅鑼鄉自強路視勘查工程執行情形及進度，並聽取縣府工務處簡報。

徐耀昌表示，銅鑼鄉擁有客家大院等觀光據點，也是全國聞名的杭菊、芋頭重要產地，未來東延段聯絡道路完工後，將提供銅鑼市與公館方向用路人直接進出國道1號幹道，有助於行銷地方農特產品，並吸引更多遊客到銅鑼觀光休閒。

工務處長趙清榮指出，目前工程實際進度比預定進度超前8％，橋梁下構部分墩柱、基礎已全數澆置完成，上構預力梁及牆面板也完成分項進度70%，整體橋梁結構預定今年6月完工，另排水及道路工程均按進度施作中。

銅鑼交流道東延段新闢道路工程完工後，將可紓解38-1線湧入車流，降低樟樹村平交道發生事故機率，並可健全銅鑼科學園區對外聯絡交通系統，以及串連銅鑼工業區、中興工業區，促進產業轉型與升級，帶動地方繁榮發展。

(中時)