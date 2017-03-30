中共十九大人事籌備 外媒：正式啟動
中共中央紀律檢查委員會組織部地方幹部處處長楊越遠近日表示，今年將重點監督產生中共十九大代表和省級領導班子的換屆工作。海外華文媒體今天分析指出，這表明十九大人事籌備正式啟幕。
多維新聞報導，中國共產黨第19屆全國代表大會（中共十九大）在即。楊越遠29日在做客中共中央紀委監察部官網時表示，中共中央對嚴明換屆紀律提出的第一個明確要求，就是要堅持把中共的領導貫穿換屆工作全過程。
楊越遠表示，中共中央紀委嚴明換屆紀律的措施之一是全面督查。2016年7月，確保地方領導班子換屆工作有序進行，中組部會同中央紀委機關開展換屆風氣巡迴督查。
中紀委官網「學思踐悟」欄目27日發布「殺回馬槍」文章提到，「十九大相關人事工作也已啟動。選好人、用對人、好中選優是頭等大事」。
公開資料顯示，自2016年以來，中國大陸各地方政府的人事調整非常頻繁，迄今已有14個省份（省市區）的中共省委書記、22個省份的省長變更。
報導分析，也就是說，不到15個月，中國大陸已經更換45%的省委書記和71%的省長。這些變動一直被視為中共十九大人事變動的前奏或者準備。1060330
(中央社)
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