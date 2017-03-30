台商廈門車禍亡 金門警方找到家屬

張姓台商在廈門車禍身亡，身上並無證件；一名金門民眾得知後求助金門縣金城分局烈嶼分駐所；員警鍥而不捨，終於找到死者在彰化的家屬。家屬對警方熱心服務的態度大表讚揚。

金城分局今天表示，烈嶼分駐所警員洪文聚在深夜接獲東坑呂姓民眾報案，指一名張姓台商在廈門車禍身亡，雖然透過大陸地區國務院台灣事務辦公室提供協助，但無法聯繫到家屬。

由於這名車禍身亡的台商身上並無任何身分證明文件，烈嶼分駐所警員洪文聚秉持同理心，透過各種警政系統及社群媒體多方查詢，逐一比對，確認這名張姓台商身分，也順利聯繫上住在彰化的死者女兒。

當死者女兒接獲父親身亡噩耗，因她未曾到過大陸地區，一時驚慌失措，孤立無援；洪文聚不忍家屬徬徨無助，於是主動聯繫金門紅十字會長洪國正，再轉介由金門紅十字會總幹事陳忠飛居中斡旋，協助後續赴陸等相關事宜，讓死者安息，也了卻呂姓民眾的一樁心事。

家屬對警方鍥而不捨的協尋作為及貼心舉動表示十分感激，並大讚警方為民服務的精神。金城分局也說，烈嶼分駐所員警積極協尋，並順利聯繫到死者家屬，勇於任事的態度值得肯定。1060330

(中央社)