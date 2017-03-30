澎湖海上花火節 場次略作調整

澎湖國際海上花火節4月20日登場至6月22日止，共計有22場次，澎湖縣政府今天北上在觀光局旅客服務中心再度向國人行銷，歡迎花火施放期，到澎湖海島感受春夏不一樣的花火。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年的花火節原本排定19場，除了原有的每週一和週四外，但各方反映熱絡，再加4月29日的望安國小百年校慶、5月6日吉貝和13日母親節前夕的3場週六場，遊客這個時段來澎觀光，4天3夜還有機會是看到2場花火秀。

旅遊處同時表示，原規劃5月20日在馬公鎖港施放場次，因當天恰有白沙大赤崁龍德宮舉行「岳府王爺聖誕千秋」，將先行移至白沙施放，至於馬公鎖港「2017澎湖仲夏夜樂遊」改至6月29日登場。

澎湖縣政府旅遊處長王馨珮今天跨海赴觀光局旅客服務中心舉行花火節記者會，國內各航空公司在花火節期間，也允諾全力增加航班，載運更多的遊客前往欣賞最美麗海的花火。1060330

(中央社)