澎湖海上花火節 場次略作調整
澎湖國際海上花火節4月20日登場至6月22日止，共計有22場次，澎湖縣政府今天北上在觀光局旅客服務中心再度向國人行銷，歡迎花火施放期，到澎湖海島感受春夏不一樣的花火。
澎湖縣政府旅遊處表示，今年的花火節原本排定19場，除了原有的每週一和週四外，但各方反映熱絡，再加4月29日的望安國小百年校慶、5月6日吉貝和13日母親節前夕的3場週六場，遊客這個時段來澎觀光，4天3夜還有機會是看到2場花火秀。
旅遊處同時表示，原規劃5月20日在馬公鎖港施放場次，因當天恰有白沙大赤崁龍德宮舉行「岳府王爺聖誕千秋」，將先行移至白沙施放，至於馬公鎖港「2017澎湖仲夏夜樂遊」改至6月29日登場。
澎湖縣政府旅遊處長王馨珮今天跨海赴觀光局旅客服務中心舉行花火節記者會，國內各航空公司在花火節期間，也允諾全力增加航班，載運更多的遊客前往欣賞最美麗海的花火。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。