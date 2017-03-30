太永浩：川普可能對北韓打對話牌

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去年唾棄北韓投誠南韓的北韓前駐英公使太永浩認為，美國川普政府一手準備強硬的對北韓政策，另一手嘗試打對話牌，與北韓進行外交協商。

自由韓國黨國際關係局副局長吳龍熙（Yonghee OH）今天發布新聞資料指出，太永浩（Thae Yong-ho）於28日受邀在國會舉行的非公開座談會上發表講話，對美國新政府對北韓政策方向進行分析。

自由韓國黨黨魁兼黨鞭鄭宇澤等黨內高層參加了這項以「邀請北韓前駐英國公使太永浩－為樹立對北韓、統一政策的懇談會」為主題的非公開座談會。

太永浩說，雖然川普對北韓的言論態度強硬，但對北韓政策卻相對慎重。

對金正恩肅清處決政府官員一事，太永浩說，這是因為他多疑猜忌、性格偏執，北韓實施高壓統治致使精英階層快速流失。

此外，對於金正恩同父異母哥哥金正男在馬來西亞吉隆坡國際機場遇害一事，太永浩說，北韓重視長幼有序，遵從嫡長子繼承制度，金正男的存在對金正恩造成心理上的威脅，因此金正恩一直想盡早解決金正男問題。

至於金正男遺體如何處理，太永浩說，北韓一定會將金正男遺體帶回國。馬來西亞政府的原則是交給家屬，但家屬不出面認領，就只能送回北韓。1060330

(中央社)