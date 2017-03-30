NSO維也納巡演 感動挑剔的耳朵

國家交響樂團（NSO）3月28日在奧地利維也納表演，感動了號稱全世界最挑剔的愛樂者，連中場時間後台都擠滿急於致意的樂迷。

NSO發布新聞稿表示，在睽違20年後，音樂總監呂紹嘉領軍與小提琴家陳銳，以台灣作曲家金希文第三號交響曲「台灣」第三樂章、普羅科菲夫第二號小提琴協奏曲，以及蕭斯塔科維契第五號交響曲，感動了號稱全世界最挑剔的維也納愛樂者，中場時間後台擠滿急於向音樂家致意、分享內心激動的觀眾。

奧地利主流廣播電台Radio Klassik主持人暨樂評馬格尼斯（Ursula Magnes）表示，「3月中在台北欣賞德沃札克的『來自新世界』交響曲，已經令我十分驚艷，今晚的『蕭五』更令我驚喜，這個樂團不只是奏出作曲家寫在樂譜上的音符，更傳達了音符間蕭氏的精神，彷彿這股獨特的俄國風都『長』在每位團員的身體裡！」。

另外，奧地利第二大報「信使者」樂評萊爾（Georg Leyrer）也大讚「蕭五」令他印象深刻，「想到NSO從這麼遠的地方來，已經巡演這麼多場，還有極高的藝術表現，更令我佩服。」

在此次歐巡第二場華沙演出後，呂紹嘉曾語帶保留地說：「接下來的三個德語城市林茲、柏林、維也納的觀眾可能比較含蓄」，但現在看來NSO的音樂與技巧已成功博得三地觀眾喜愛。1060330

(中央社)