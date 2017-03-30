梵蒂岡宗教對話 國健署長王英偉出席

針對老人安寧照護，教廷今天舉辦一場跨國宗教對話，中華民國國健署長王英偉與佛教宗惇法師，特別代表台灣出席會議，分享在台灣的作法。

這場研討會是由宗座生命學院(Pontifical Academy for Life)舉辦，昨晚並在中華民國駐教廷大使館舉辦會前酒會，學院主席帕以亞(Vincenzo Paglia)以及義大利Maruzza慈善基金會主席多米迪歐(Silvia Lefebre D’Ovidio)皆參加。

駐教廷大使李世明在酒會致詞時表示，響應教宗的呼籲，台灣一直非常積極推動跨宗教對話，也深信透過不同文化與宗教間的合作，能帶給彼此成長，例如這次的老人安寧照護議題，就很有意義，讓各界有機會學習其他國家的作法。

蓮花基金會的宗惇法師，長期在台灣致力臨終照護，她與隨行翻譯的智慧法師，昨天出席梵蒂岡電台記者會，也引起媒體關注。

宗惇法師表示，信仰可以給臨終病患帶來力量，通常病患面對死亡前，會非常害怕焦躁，但如果預先給病患一些心理準備，讓他們知道死亡前可能發生的生理變化，或是藉由宗教，讓病患能想像死後的另一個世界，就能減輕病患和家屬的不安。

來自美國的醫學教授普查斯基（Christina Puchalski） 指出，提供年長者的醫療照護，應該包含傾聽他們的故事，不要只看他們的年紀數值，來提供相應的照顧，應該從人性出發，給他們尊重和理解。

現場一位猶太教來賓則說，每個人都該學怎樣好好說再見，善終有很重要的四個元素，包括原諒和感謝，對身邊的人互相說出愛，以及相信自己這一生過得無悔。他父親臨終前說，自己過了很精彩的一生，期許兒子也能寫下美麗人生，這樣的話語讓告別不只是悲傷，還有了傳承跟希望。1060330

(中央社)