佐科威：如印尼人民支持 考慮暫停死刑
印尼總統佐科威近日表示，如人民支持，他會考慮再次暫停執行死刑。
印尼從2008年到2012年一度暫停槍決死囚，2013年再恢復執行死刑。
印尼總統佐科威自就任以來，宣示嚴打毒品犯罪。他說，毒品對印尼年輕一代帶來毀滅性的影響，堅持司法單位應對毒販判處死刑。他也曾表示，印尼絕對不會對任何毒品罪犯開恩。
佐科威上台以來，印尼共處決了18名毒販，其中15人是外國公民。
不過，他近日接受「法新社」（AFP）訪問時表示，如果他獲得印尼人民的支持，他會考慮恢復暫停執行死刑的法令。
在這項訪談中，佐科威被問到是否考慮暫停執行死刑時指出，「為什麼不？不過我必須先問過我的人民，如果印尼人民同意，我將開始準備」。
但他也表示，印尼是穆斯林人口占多數的國家，許多民眾都關注重度毒品成癮，恢復暫停執行死刑的法令如沒有得到印尼保守派民眾的明確支持，相關法令很難獲得國會力挺通過。
他列舉2015年的一項調查顯示，有85%的印尼民眾支持對毒販處以死刑。。
值得注意的是，印尼政府雷厲風行掃蕩毒品犯罪，台灣毒販在印尼落網屢見不鮮。目前共有7名台灣毒販在印尼被判死刑，還有30多名涉及毒品交易的台灣罪犯被關押在雅加達、中爪哇等監獄。這些人大部分都是因為運毒被逮。1060330
(中央社)
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