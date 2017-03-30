南韓國會呼籲大陸停止限韓令措施
南韓國會今天召開全體會議，出席會議的189名國會議員中，188人投贊成票、1人棄權，通過決議案，呼籲中國大陸停止反制南韓部署「薩德」而採取「限韓令」相關措施。
南韓媒體報導，國會外交統一委員會今天通過決議後，再將決議送至國會全體會議，並獲得通過。
韓聯社報導，南韓國會在決議案中，對中國政府針對進駐大陸的南韓企業做出停業處分、中國國家旅遊局下達禁售韓國旅遊產品等措施表達憂慮和遺憾，呼籲中國立即停止反薩德措施，並採取措施保護在大陸南韓公民的安全。
南韓國會還呼籲中國與國際社會合作，為使北韓停止核武、飛彈開發、以及實現無核化積極努力。1060330
(中央社)
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