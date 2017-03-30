已婚不育精神苦 迦納婦女社會壓力大
當全球生育率持續下滑的同時，西非國家迦納卻對已婚育齡婦女要求多子多孫。女人如果沒生孩子，必須面對巨大社會壓力和婚姻亮起紅燈威脅，精神緊繃痛苦。
迦納（Ghana）總生育率為每名婦女一生中平均生育4.2名子女。生孩子成為結婚重要目標，女性婚後不久即開始準備懷孕生子。
孩童不但提供家庭主要活力來源，並在成長後成為年老父母日常生活的重要支柱。
由於子女在家庭和社會扮演高價值角色，不孕症成為許多女性惡夢。不孕婦女經常面對社會壓力，造成精神痛苦和婚姻亮起紅燈威脅。
假設1名已婚婦女在預期懷孕期間沒有懷孕，四周親朋好友便會開始八卦她可能是不孕症。
南非媒體「新聞24」（news24）昨天引述英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）教授佛勒德爾約翰（Jasmine Fledderjohann），針對迦納1364名已婚婦女所做的研究報告顯示，女性是否不孕與伴侶親蜜關係是否良好成正比。
而不孕或不育在成為婦女最大精神壓力的同時，也是導致婚姻關係緊張甚至破裂的主因。反之，若不孕來自生理因素，則對婚姻關係的威脅降低。
如果同居而非婚姻關係的女性，因不孕導致兩性關係結束的風險高於已婚女性許多，理由是缺少法律保障。
報告對於無法生育婦女所提出的建議包括透過醫學幫助，滿足夫妻養兒育女的熱切盼望，以及社會大眾必須學習減少對不孕婦女的羞辱。
不過由於醫療費用高昂，不孕症門診往往成為生活優渥夫妻才能擁有的夢想。1060330
(中央社)
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