陸委會：歡迎陳德銘以海協會長名義訪台

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，中華民國是主權國家，兩岸關係就是兩岸關係，歡迎大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘以「海協會會長」名義來台。

陳德銘日前表示，自己應該是以「一個國家」的「兩個還分治著的機構」授權代表身分訪台。希望海峽交流基金會董事長田弘茂「給我個機會」，「我不能作為一個外國人去啊」。

行政院大陸委員會今天舉行例行記者會，邱垂正在會中回答媒體記者相關提問時表示，中華民國是主權國家，兩岸關係就是兩岸關係，政府致力恢復陸委會與中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）、海基會與海協會正常溝通往來立場不變。

他提到，海基會已向陳德銘提出來台參訪邀請，歡迎陳德銘以海協會會長名義來台，就雙方關切議題討論交流，進一步推動兩岸良性互動發展。

邱垂正表示，政府均在尊重歷史事實與既有政治基礎上，務實推動兩岸關係和平穩定發展。也一直採取不預設前提、相互尊重、開放創新的態度，希望兩岸事務主管機關與授權民間單位，都能以正面友善言行作為起點，才能共同化解分歧、克服困難，尋找雙方可能合作機會。

此外，陳德銘日前表示，兩岸協議監督條例說這麼久了還沒出來，海峽兩岸服務貿易協議、海峽兩岸貨品貿易協議就沒有希望。

對此，邱垂正表示，陸委會希望兩岸協議監督條例早日完成立法，這是台灣社會十分關注的議題。陸委會也會積極配合立法審查，並依據監督條例相關規定，審酌國會及各界意見，盡速處理服貿、貨貿相關事宜。

他說，兩岸監督條例攸關兩岸關係後續發展，期待在公開透明、民主精神下，擴大民眾對兩岸協商的參與及信賴，早日完成符合社會期待與確實有效可行的監督條例，使兩岸關係在法治基礎上更加完備。1060330

(中央社)