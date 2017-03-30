全台首座綠能監獄啟用　每年將為國庫進帳70萬

屏東監獄去年起陸續在監所樓房頂樓建置太陽能板，30日宣告全面竣工、面積達10205平方公尺，正式成為全國首座綠能監獄。(謝佳潾攝)

環保又賺錢！屏東監獄為落實政府政策、響應非核家園，去年起陸續在監所樓房頂樓建置太陽能板，今天宣告全面竣工、面積達10205平方公尺，正式成為全國首座綠能監獄，發電量將提供530戶使用，每年也將為國庫多帶來70萬營收。

屏東監獄表示，為促進公有房舍屋頂活化利用、保護屋頂防水層防止漏水、降低室溫節省用電、及緩和收容人在夏天時的煩躁情緒，加上響應政府環保政策，去年6月發包太陽光電標租案，分4期搭建面積共10205平方公尺的太陽能板。

副典獄長林振榮說，屏東監獄所承租的裝置容量是1767KWP，平均每年發電量約193萬度，而以每戶平均月用電303度計算，監所的發電量可供530戶使用，這不僅造福民眾，也對地球盡一份心力，同時也為收容人增加附加價值。

他說，施工期間，收容人接受廠商雇用及教育訓練，從事鋼構排放、組立及太陽能板架設，而竣工後還持續受雇，維護營運上的清洗工作，完整的提供收容人勞作金收入及習得一技之長，幫他們將來要重返社會時，能憑多一項的技能增加就業機會。

全台首座綠能監獄雖在昨日正式竣工啟用，但去年底完成第一期工程時，已經開始發電，截至28日已發電178740度，預計每年可替地球減少1022公噸的二氧化碳排放量。綠能發展是全球趨勢，繼屏東監獄後，花蓮及澎湖監獄也將加入綠能監獄行列。

(中時)