全台首座綠能監獄啟用 每年將為國庫進帳70萬
環保又賺錢！屏東監獄為落實政府政策、響應非核家園，去年起陸續在監所樓房頂樓建置太陽能板，今天宣告全面竣工、面積達10205平方公尺，正式成為全國首座綠能監獄，發電量將提供530戶使用，每年也將為國庫多帶來70萬營收。
屏東監獄表示，為促進公有房舍屋頂活化利用、保護屋頂防水層防止漏水、降低室溫節省用電、及緩和收容人在夏天時的煩躁情緒，加上響應政府環保政策，去年6月發包太陽光電標租案，分4期搭建面積共10205平方公尺的太陽能板。
副典獄長林振榮說，屏東監獄所承租的裝置容量是1767KWP，平均每年發電量約193萬度，而以每戶平均月用電303度計算，監所的發電量可供530戶使用，這不僅造福民眾，也對地球盡一份心力，同時也為收容人增加附加價值。
他說，施工期間，收容人接受廠商雇用及教育訓練，從事鋼構排放、組立及太陽能板架設，而竣工後還持續受雇，維護營運上的清洗工作，完整的提供收容人勞作金收入及習得一技之長，幫他們將來要重返社會時，能憑多一項的技能增加就業機會。
全台首座綠能監獄雖在昨日正式竣工啟用，但去年底完成第一期工程時，已經開始發電，截至28日已發電178740度，預計每年可替地球減少1022公噸的二氧化碳排放量。綠能發展是全球趨勢，繼屏東監獄後，花蓮及澎湖監獄也將加入綠能監獄行列。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。