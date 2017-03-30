景氣黃紅燈不遠了 有助提升薪資

我要評比

餐廳在下午就近滿座，服務人員忙不過來。（方濬哲攝）

商機媒合會上，白領人士互動愉快。（方濬哲攝）

某幼兒品牌在展覽前的佈展強調第一名的品牌攬客。（方濬哲攝）

景氣燈號連續8個月呈現「穩定」綠燈，國發會主委陳添枝今日至立法院經濟委員會列席預算審查表示，距離黃紅燈只差4分，應該很快，屆時對薪資提升會有所幫助。

另表示綠燈是景氣恢復正常狀態，若要提升薪資，黃紅燈才會有幫助，當生意慢慢好，企業多雇人、又感覺不太好雇，就會加薪。

(中時)