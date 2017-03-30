高市養工處未雨綢繆 進行重點道路行道樹修剪
高雄市民在臉書社團質疑高雄路樹過度修剪情事，高市工務局養工處長吳瑞川澄清表示，早年為快速達到綠化及遮陰效果，行道樹選擇生長快速之數種，但因生長勢強，樹冠茂盛遭遇風災時常有裂枝或頭重腳輕傾斜，造成高雄巿上萬棵樹木倒伏或折斷，災情嚴重，養工處會依修剪樹木原則處理，並非所有樹木都強剪。
高市工務局表示，去年10月邀集專家學者召開「高雄市樹木種植相關議題座談會」集思廣益，會中提出喬木越高大或樹冠越大，颱風期間越易傾倒，建議修剪由安全、健康、景觀、樹型4個面向著手，利用加強修剪過長枝條、修剪夾角過小枝條、避免過度提升主幹等適度修剪不定芽之方式調整樹型，因此養工處特於汛期前兩個月提早展開行道樹修剪。
養工處長吳瑞川，表示去年颱風侵襲期間鳥松區大埤路、神農路等路段因颱風侵襲期間行道樹倒伏路中影響長庚醫院救護車輛通行，基於公眾通行安全，路樹修剪不容忽視；修剪後有樹葉較少、樹型較為單薄的過度期，後續仍會繼續長新梢萌發新葉，為了公共安全，過渡期的等待是值得的。
他說，修剪樹木工作難免被部分民眾苛責，但以降低威脅減少風險為原則的工作仍須持續進行，養工處處也派專業人員現場監看修剪作業，使修剪後的喬木通風、透光，不易因風勢或重力掉落，還給市民一個清爽宜人的市容。
(中時)
關鍵字：養工處
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