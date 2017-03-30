清明節連續假期 日月潭部分路段交管
因應清明節連續假期人潮、車潮，南投縣警局集集分局針對台21線日月潭路段及名勝街區、伊達邵商圈實施交通疏導與管制。
自4月1日至4日，每日9點到傍晚6點，台21線公路指標60.9k至65K二線道之路段禁止路邊停車；台21線65K往頭社方向四線道外側車道路邊，開放車輛路邊停車（隧道內禁止停車）；水社商圈名勝街及伊達邵商圈義勇街、日月街、文化街、德化街及瑪蓋旦街交管，除公務車輛外，其他車輛禁止進入。
上述徒步區內外日月潭周邊商家及攤販切勿違規設攤或佔用道路擺設商品、店招招牌等路障，集集分局將加強勸導、取締，以維護遊客安全。另清明節連續假期期間，全縣砂石車禁駛，警方將加強稽查取締砂石車禁駛等各項違規。
集集分局長廖志明呼籲，清明節連續假期前來日月潭周邊旅遊的遊客，請務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，同時也建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢，並且遵守酒後不開車交通安全規則，以維護行車安全。
(中時)
關鍵字：日月潭
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