亞馬遜擺脫賠錢貨 周三股價創新高

由於3月美國消費者信心創新高，再加上亞馬遜擺脫賠錢事業，使投資人看好亞馬遜在長遠未來繼續稱霸線上零售市場，推動公司股價在周三創下歷史新高。

周三收盤亞馬遜股價上漲2.1％至874.32美元，創下歷史新高。亞馬遜在2月3日公布上季財報後股價一度下跌3.5％，所幸投資人依舊看好長期前景，使股價自2月3日以來反彈7.3％，超越同一期間標普500指數的2.7％漲幅。

(工商)