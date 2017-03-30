李元簇明追思會 李登輝親念追思文

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前副總統李元簇明天上午8時30分在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦追思回顧及公奠禮，總統府發言人張文蘭表示，總統蔡英文將親頒褒揚令，並舉行覆蓋國旗儀式。前總統李登輝將念追思文。

李元簇在本月8日凌晨辭世，明天追思回顧及公奠禮，名稱定為「李前副總統元簇先生追思祝福會」。張文蘭指出，副總統陳建仁擔任主祭官，內政部部長葉俊榮、外交部部長李大維、國防部部長馮世寬及監察委員劉德勳擔任覆旗官。

她說，總統府也將製作李前副總統生平事略小冊及追思影片，記錄李前副總統一生行誼，供國人追悼憑念，公奠禮結束後，移至第二殯儀館羽化，下午發引安葬於法鼓山植存生命園區。

這次出席包括前總統李登輝、前副總統連戰、前副總統呂秀蓮、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前副總統吳敦義等人都將出席。至於前總統陳水扁已遭中堅否決，所以無法出席。

蔡總統特派的12治喪大員，陳建仁、親民黨黨主席宋楚瑜、中國國民黨黨主席洪秀柱、行政院院長林全、立法院院長蘇嘉全、司法院院長許宗力、考試院院長伍錦霖、監察院院長張博雅、國家安全會議秘書長吳釗燮、內政部部長葉俊榮、外交部部長李大維及國防部部長馮世寬。

(中時)