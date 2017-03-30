櫻桃小丸子30週年紀念路跑 3／31截止報名

我要評比

櫻桃小丸子30週年紀念路跑海報，報名只剩1天。（吳江泉翻攝）

南台灣粉絲們的熱情迴響，今夏最受矚目FUN RUN櫻桃小丸子30週年紀念路跑高雄站將於明（31）日截止報名。想和櫻桃小丸子與卡通中經典角色有更近距離接觸嗎？喜歡櫻桃小丸子卻尚未報名的民眾們敬請把握最後機會！3月31日晚上23:59前至伊貝特報名網進行報名且匯款成功者。6月10日即可與櫻桃小丸子一同HIGH翻港都夢時代。

成功報名的跑者們，活動當天請務必身穿櫻桃小丸子30週年紀念路跑高雄限定款T恤與攜帶號碼布！賽後請憑號碼布領取完賽證明與獎牌！若有更新訊息請密切注意「櫻桃小丸子30週年紀念路跑粉絲專頁。

(中時)