永康大橋所溫情送暖 助民眾度過難關

我要評比

永康警分局大橋派出所所長徐博文帶著愛心捐款1萬2000元及泡麵15箱等物資送給郭男，協助郭家度過難關。(警方提供)

永康警分局大橋派出所所長徐博文日前得知轄區一名家境清寒、從事水泥工的郭姓男子，上有年邁父母需照養，妻又突然患重大疾病，家中尚有強褓幼子，郭為照顧妻兒，無法工作，全家半年沒收入，生活陷入困境，徐博文得知後，帶著愛心捐款1萬2000元及泡麵15箱等物資送給郭男，協助郭家度過難關。

徐博文表示，經與郭男聯繫並取得同意後，主動協助辦理「馬上關懷」急難救助，並轉張榮發慈善基金會申請補助，再將郭家困境轉知警察之友，希望能夠得到更多社會幫助，短短幾天，已有多筆善款湧入，當愛心善款與物資送抵郭男手中，他感動到頻頻稱謝。

永康警分局長張榮興表示，大橋派出所員警主動前往關懷弱勢、為民服務，值得嘉勉，警察除了維護治安，適時援助民眾，更彰顯為民服務的熱忱。

(中時)