環台賽最終站逆轉 陳建良穿亞洲第1藍衫

台灣車手陳建良在自由車環台賽最終站搶下衝刺點獲減秒3秒，成功逆轉，穿上象徵亞洲第1的藍衫，也是環台賽升級為2.1後，首名穿上藍衫的台灣車手。

2017國際自由車環台賽－屏東站今天從屏東縣政府出發，賽程行經大鵬灣跨海大橋，終點位於大鵬灣國家風景區管理處，是環台賽5站中最長的一站，對已歷經近484公里競輪的車手來說，是體力、耐力、毅力和衝線技巧的終極考驗。

環台賽最終站出發27公里後，7人的領先集團成形，並一路領先到80公里處，曾一度和主集團相差5分鐘左右，領先集團中以台灣前勁隊陳建良得總排名14最佳，他雖在搶下第一個衝刺點後便退回主集團，但靠著拿下這個衝刺點，獲得3秒的減秒，也讓他因此能在最終逆轉，穿上代表亞洲第一的藍衫。

陳建良這次穿上藍衫，是國際自由車環台賽自2012年升級為2.1以來，首位穿上藍衫的台灣車手。

陳建良表示，當他在領先集團時，其他人擔心他會引來主集團人馬的追擊，就開始排擠他，要他退回主集團，但陳建良說，「我怎麼可能退？我已經嘗試攻擊5、6次都失敗，這一次好不容易成功突圍，而且原先的策略就是要我拚第一個衝刺點，因為我必須要搶到分數獲得減秒，並守住原本的藍衫日本愛三隊早川朋宏，跟著主集團進終點才有機會翻盤」。

前勁隊教練徐瑞德苦笑說，「有幾次陳建良差點被甩掉，其中一次最危險，讓我替他捏了把冷汗，還好最後有咬住，並在第1個衝刺點成功達陣」。

在所有賽程結束後，日本右京隊車手班哲明（Benjami Prades）以16小時05分19秒的成績穿走象徵總成績排名第1的黃衫，他也以總分35分穿回代表登山王的紅點衫，美國伊盧密隊的艾德溫（Edwin Avila）以總分59分穿走象徵衝刺王的綠衫，代表亞洲冠軍的藍衫則由台灣前勁洲際車隊的陳建良搶下。

團體總成績的部分，排在前3名的分別是比利時席貝爾隊、日本右京隊、美國依盧密隊。1060330

(中央社)