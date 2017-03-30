川習會4/6登場 陸委會：密切關注
中國大陸外交部證實「川習會」將在4月6日登場。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，政府會密切注意區域與兩岸情勢變化與發展，陸委會也會進行必要研議。
中國大陸外交部今天宣布，中國大陸國家主席習近平將於4月6日至7日在美國佛羅里達州與美國總統川普（Donald Trump）會晤。
行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在會中對媒體記者相關提問作上述表示。
邱垂正說，政府相關部門都會密切注意區域與兩岸情勢變化與發展。陸委會作為國安團隊的一員，會就涉及兩岸部分進行必要研議，面對未來亞太情勢與美中互動，政府將審慎妥善處理。
他表示，中華民國是主權國家，政府堅定捍衛台灣自由民主體制與多元自主性，不希望任何國際間雙邊或多邊互動影響台灣權益。
邱垂正提到，政府致力維繫兩岸關係和平穩定現狀政策立場從未改變，也同等重視台美關係與兩岸關係發展，追求區域多贏格局，以符合國際社會共同利益。
他表示，期盼美方持續支持政府兩岸政策、重視台灣核心利益及堅守對台承諾。同時呼籲中國大陸尊重兩岸現實，珍惜兩岸交流互動30年成果，並透過溝通對話化解分歧，才能創造兩岸民眾長遠福祉。1060330
(中央社)
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