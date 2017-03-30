宜蘭言論自由日系列活動 4月3日登場

行政院去年底核定每年4月7日為「言論自由日」，配合今年為「言論自由日」元年，宜蘭縣政府將在4月3日於羅東舉辦「我主張」活動，盼提醒年輕世代捍衛這項價值。

宜蘭縣政府今天說，早在4年前，縣政府就將鄭南榕逝世日4月7日，訂為宜蘭的言論自由日，並推出相關系列活動。去年12月，行政院終於核定每年4月7日為「言論自由日」，這項核定具有非常重要的意義。

縣府表示，配合今年為「言論自由日」元年，4月3日將在羅東文化工場舉行「我主張」活動，除有「體驗‧自由／言論力量─意識型態的解放與創作」等座談，當天上午10時至晚間8時為文創等周邊市集；下午3時起，還安排「董事長樂團」演唱、布袋戲等節目，除希望傳達鄭南榕捍衛百分百言論自由的意志，也希望提醒年輕世代捍衛言論自由的價值。1060330

(中央社)