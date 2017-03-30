陳珮騏靈異體質麻煩多　色鬼上身亂摸 、女鬼抓交替

布魯斯、黃姵嘉、陳珮騏、Igor柯逸華宣傳《冥中注定我愛你》。（緯來電影台）

布魯斯、黃姵嘉、陳珮騏、Igor柯逸華宣傳《冥中注定我愛你》。（緯來電影台）

布魯斯、黃姵嘉、陳珮騏、Igor柯逸華宣傳《冥中注定我愛你》。（緯來電影台）

布魯斯、黃姵嘉宣傳《冥中注定我愛你》。（緯來電影台）

布魯斯染新髮色帥氣可愛。（緯來電影台）

黃姵嘉宣傳新戲。（緯來電影台）

陳珮騏從小有靈異體質。（緯來電影台）

陳珮騏在緯來電影台自製電影《冥中注定我愛你》扮演通靈的師姐，不僅要做法、觀落陰、還得畫符咒，她一臉自信地說：「第一次就上手，姊有練過」，從小有敏感體質的她，每天都要洗「符水」淨化保平安。她說，之前拍跳水戲，常會吸引不同的鬼纏身，曾遇過色鬼想侵犯她，也遇過很凶的女鬼要「抓交替」，令她不堪其擾！

《冥中注定我愛你》由導演許立達執導，布魯斯、黃姵嘉、陳珮騏、Igor柯逸華、林鶴軒、池端玲名等人演出，4月2日晚間9點首播，布魯斯飾演的男主角有陰陽眼，黃姵嘉則巧合接連兩部戲都跟靈魂上身有關，但他們其實與靈界都是絕緣體，反而是陳珮騏自爆家族有多人都是敏感體質，她更是經常遇到，之前拍八點檔經常拍跳水、跳海戲，好幾次都被鬼跟回家，「最凶」的一次是遇到想「抓交替」的女鬼，她因此連續3天無法進食、每天頭暈腦漲，幸好巧遇一位宮廟住持主動贈她玉佩、提醒她去好好「處理」，後來在神明幫忙下順利解決，但提醒她的好心人卻因此遭遇橫禍，在路邊散步時突然被「推」倒，雙手挫傷到見骨。

還有一次是在只有4度、6度低溫時跳碧潭，當下她第一次覺得「可能上不來了」，覺得人生似乎也快殺青，差點無法呼吸。她說，每次看到、感應到靈體時，都會害怕抓著一起拍戲的林佑星，一直講給他聽，把他嚇得半死。

她若到磁場較亂的地方，會頭暈、頭痛，或者有畫面不斷出現，有時可看到透明、或者黑影、影子的靈體。她說：「前男友往生的爸爸還會來拜託我幫忙傳達事情，就連往生的父親也會讓我感應有事情得回高雄一趟。」她還說能見到小動物的「實體」靈體，每次看到都會很緊張：「尤其開車時容易看到狗，但當下不知道是靈體還是真狗，常常開車開一半都要緊急煞車，好危險」。

她坦言自己「白目」，以前走在路上看到漂亮的東西會隨手撿回家，曾經撿過漂亮的水晶別針、或者喜歡古玩，現在看到都不敢拿了。

她拍戲除了有「感應」困擾外，最怕碰到草地或有泥土的地方！這次拍攝《冥中注定我愛你》剛好有場戲在一個完全沒有水泥地的三合院拍攝，到處都是草地不斷起雞皮疙瘩、尖叫的她，最後靠著布魯斯「專人接送」背著她穿越草地，才能順利拍攝。她猜想自己是過度「潔癖」作祟，以前還好，現在症狀愈來愈嚴重。所以如果有人想約她郊外「踏青」、「野餐」，她就只能說「謝謝再聯絡」。

黃姵嘉這次演因重病而靈魂出竅的靈魂，劇中最需要克服的是「頭髮不能動」，這可整慘了導演跟劇組；有一場戲拍攝當天風特別大，只要她一開口，風就來，屢試不爽！最後陳珮騏默默說：「拜託讓我們拍完，只剩幾個鏡頭而已了！」 這才順利繼續拍攝完成。

陳珮騏之前常與其他本土劇演員上豬哥亮主持的綜藝節目演短劇，她說，豬哥亮真的是很棒又敬業的前輩，她記得第一次上節目時去主動打招呼，「沒想到豬大哥就先說你陳珮騏吼？」他除了會熟記藝人名字，對於每個藝人的近況也會如數家珍，且非常照顧每個藝人，讓她，覺得以他在演藝圈的地位，還這麼勤做功課，真的是很令人敬重的大前輩。

她說，豬哥亮錄影時總是精神飽滿，也會不斷動腦增修劇本，但也有幾次因為他太不舒服了，錄影途中還是必須送去醫院打點滴，打完再回來繼續錄影。讓她非常敬佩。她與謝金晶稍有私交，前兩天也有傳簡訊問候關心。

(中時)