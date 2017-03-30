華山名間天使站6周年 舉辦圓夢世紀婚禮

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華山名間天使站今天為銀髮長輩辦「世紀婚禮」。(沈揮勝翻攝)

華山基金會名間天使站於2011年3月設立，累計服務超過143位在地弱勢長輩。今天上午9點，利用歡慶6周年感恩茶會的機會,舉辦別開生面的「世紀婚禮」，讓銀髮長輩體驗不同世代的喜氣氛圍並感受社會的關懷與溫情。

73歲的蔡奶奶，住名間鄉偏遠鄉間，早年為生活奔波,到老帶著一身病痛,頻繁地進出醫院，她時常感嘆:「較早日子歹過,連結婚攏請採辦,哪有什麼嫷衫通穿！」

為此名間天使站，特別為獨居長輩們規畫一場世紀婚禮。在活動當天，透過彩妝師的巧手，讓爺奶穿上新娘衫與西裝；名間國中的學子們擔任爺奶的另一伴，牽著他們的手走向紅地毯，完成心中的夢想。

名間鄉各界有奕馨園茶葉咖啡園、南投縣青年農民聯盟、Teg Lin攝影工作室，也鼎力支持，共襄盛舉。華山名間天使站希望藉由這次感恩茶會邀請更多在地的企業與鄉親，一同來照護弱勢長輩。

華山基金會成立於1999年，為服務更多弱勢長輩，陸續在全台成立372個愛心天使站，免費提供在地三失(失依、失能、失智)長輩關懷訪視、陪醫取藥、護甲服務、物資協助、年節關懷及促進社會參與等多項服務。

南投地區目前設有13個天使站，歡迎有志於老人服務的志工加入，也盼尋求有愛心的民眾來認助長輩，每月1250元，支持一位長輩平日到宅服務。愛心專線：（049）2737438江小姐。

(中時)