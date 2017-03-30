書法中心學校興嘉國小 體現方圓之美
「書法中心學校」嘉義市興嘉國小，推動書法藝術4年有成，今天舉辦「悠遊─書法．方圓美學藝文展」活動，為即將到來的校慶暖身，小朋友現場揮毫，並用利用資源回收材料拼貼「好」字藝術九宮格，體現方圓之美。
興嘉國小慶祝24周年校慶將於4月1日展開，配合此次校慶主題「節能．方圓．幸福．愛」，各班用環保回收的材料，以課程中心目標─好為底，揮灑出各具班級特色的「好」，再以全班蒐集的材料，拼貼在九宮格木板上，在校園前庭的願景牆「方」，以及水車裝置藝術「圓」的輝映之下，呈現方圓藝術美學。
以九宮格木板以及環保材質拼貼出的行動藝術，兼顧天、地、人及身、心、靈的陰陽和諧，24個班陽刻、24個班陰刻，將各種書體的「好」字，置入於校園方圓美學造景之中。
此次並展出李舜隆校長指導的書法社團學生的傳統文字藝術48件作品，還有教師指導的13件平面方圓美學作品、22件立體作品，涵蓋書法、設計美學，讓書法教育與美學概念結合，聚焦於書法樂趣與方圓美學。
(中時)
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