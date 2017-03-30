長者健檢加值運動處方開跑 3.8萬名額滿為止

新北市職能治療師公會理事長呂忠益幫長者訓練肌力。（新北市衛生局提供）

新北市今年免費長者健康檢查4月起開跑！別於其他縣市，新北市若檢查中執行「衰弱評估」，若發現異常，將由國內首批通過EIM認證的醫師開立「運動處方」，讓長者到受過專業訓練的醫療院所、國民運動中心及運動專業團體等，進行為期3個月、1080分鐘的運動計畫。凡設籍新北市滿65歲或55歲以上原住民，攜帶健保卡及身分證明文件都到衛生所或合約醫療院所預約，名額有3萬8000名，額滿截止。

衛生局指出，2016年新北市長者健檢即引入「衰弱評估」，檢測異常的長者經過1080分鐘的運動介入，有46％「衰弱前期」回復至正常檢測值。87%「衰弱」改善至衰弱前期或正常；握力異常者有40％改善至正常；步行速度異常者有42%恢復正常，充分證實衰弱可藉由運動反轉，但仍有約2成至6成的運動介入無法立即有效的改變。

衛生局今年更進一步針對衰弱長者開立客製化的「運動處方」內容包含有氧運動、肌力訓練、伸展運動及平衡運動等4大內容，再由通過認證的復健師等專業人員執行，以達成更有效的運動介入方案。

(中時)