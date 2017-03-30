衛福部台南醫院120周年慶 院長許願：南方公園改成健康廣場
衛福部台南醫院30日歡度成立120周年院慶，現任院長許博翔直言「任內完成回收南方公園」是他最大心願，並表示院方對回收用地已有設計規劃，將做為健康廣場。
衛福部台南醫院在1897年日據時代成立，稱為台灣總督府台南病院，原是台南地區的龍頭醫院，走過二個甲子，現轉型為區域級醫院。
台南市民營護理之家很多，公立醫院附設的護理之家僅台南醫院，院方不以營利為目的，品質保障有口碑，全院有98床，平時占床率達97%，現多達50幾人候床。去年還獲得國家品質標章認證。
走過120年，院慶上冠蓋雲集，健保署長李伯彰、成大醫院院長楊俊佑都前來祝賀，台南醫院將120年的院史以8分鐘的簡報快速帶過，每張照片都代表院史重大變革。
許博翔上台提出醫院展望時，提到南方公園委外經營問題，對院方收不回用地耿耿於懷，他以「任內回收南方公園」做為最大心願，有感而發的說「希望政府伸張法律與公權力」。
許博翔私下對任內收回南方公園用地表示樂觀，他表示回收後將改建成健康廣場，提供病患休憩與解決停車空間問題，不再做其他用途。
台南醫院在院慶典禮結束後切生日蛋糕，院方以「台南躍昇、展望成功」自我期許，並將中醫急診院史長廊命名「120躍昇成功長廊」。
(中時)
關鍵字：台南醫院
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