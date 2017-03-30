勞保費率18％暫緩 勞團批玩把戲愚弄勞工

行政院通過「勞工保險條例」部分條文修正草案，暫緩原本規劃勞保費率調漲到18%的條文，不過勞團依舊不買帳，認為逐年調漲的制度等同變相減薪，5年後檢討，政府還是可能將費率調漲到18％，「老是玩這種把戲愚弄勞工」。

此次修改草案，除了將投保薪資平均基數由60個月改為180個月，更微調保險費率，由現行的每2年調升0.5％，改為每年調升0.5％，並預計於調升至12％再重新檢討，此外，政府每年撥補200億元挹注勞保基金，並入法明定政府為最後支付責任。

「這樣很賊，老是玩這種把戲來愚弄我們勞工」，全國勞工聯合總工會理事張必富批評，現在費率沒有到18％，不代表將來就不會，5年後重新檢討，一定還是會調整保費到18％，自己其實是贊成改革調整，但要提出正面數據，如果勞動部真的有誠意，應該先維持現狀，從根本檢討基金的運用狀況。

張必富說，政府曾說如果300多萬人同時退休，勞保基金不夠，但現實上這種狀況根本不可能發生，舉例來說，父親在大企業擔任管理階，月薪10萬元，兒子剛畢業踏入職場，月薪僅2萬多元，那父親即便已符合退休資格，一定還是會繼續工作，所以同時退休的情形根本不可能發生。

全產總秘書長戴國榮則抱持部分肯定，他認為，現在政府每年多補助200億元，對勞保年金的財源挹注有幫助，且原本勞保基金是盈虧自付，這次訂出政府是最終支付責任，也算強化世代正義，釐清部分年輕人的疑慮。

不過，戴國榮也說，政府曾說基金117年將破產，又說132年可能破產，對基金的財務精算狀況，工會始終抱有疑慮；台灣長期低薪化，保費一調高，即便是20、30元，看起來不多，但薪資沒調整，等同變相減薪，勞工負擔逐年增加，到底該怎麼調，這個爭議始終沒有達到共識。

(中時)