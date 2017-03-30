日式宿舍活化再利用 出出實驗坊今辦開幕茶會
已經有76年歷史的台東市民權里日式老宿舍群，671號宿舍完成修繕後，在去年底標租於「丹尼爾時尚花藝工作室」成立「出出實驗坊」，試營運兩個月後，30日舉辦開幕茶會。台東縣長黃健庭強調，未來宿舍將會爭取經費逐一修繕，讓空間可以活化再利用。
民權里日式老宿舍群位在台東女中對面，因為長時間荒廢導致導宿舍逐漸頹傾，為了保留宿舍群，台東縣政府文化處爭取經費修繕緊鄰四維路的671號宿舍，在歷經招標後成立出出實驗坊，空間充滿日式氛圍，是可以享受輕食餐飲、與三五好友聊天的好去處。
出出實驗坊也結合藝文展覽活動，並舉辦首場展覽「希巨蘇飛木雕展」，吸引許多民眾參觀。出出總監陳譓如說，出出的靈感來自於台東是迎接日出的地方，也迎接各地到台東體驗豐富人文及自然景觀的人們，將來還會規畫展覽、音樂表演、花藝課程、講座活動、農產及跳蚤市集等。
(中時)
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