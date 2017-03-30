法院審逮捕令 是否羈押朴槿惠凌晨分曉

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南韓法院今天審理是否逮捕遭罷黜的前總統朴槿惠案，據韓聯社報導，法院對朴槿惠的庭審已結束，是否批准逮捕將於明天凌晨見分曉。

法新社稍早前報導，今天的庭審預料進行數個小時，坐在法庭中央的朴槿惠將面對43歲法官姜富英（KangBu-young，譯音），檢、辯方分坐兩側。

法院於午餐後繼續審理。

朴槿惠之後將被移送到拘留中心等待法官裁定。法官必須在24小時內做出裁決，預料深夜前就會有結果。

反對黨議員要求逮捕朴槿惠。

南韓主要反對黨共同民主黨（Democratic Party）發言人說：「作為1個有損國家尊嚴的前總統，至少她該坦承犯行並鞠躬請求原諒。」

「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）引述親朴槿惠派議員的話報導，當局要求逮捕她時，她「說不出話來」。

另一人則說，打從搬出青瓦台以來，她「寢食難安」。（譯者：中央社劉文瑜）1060330

(中央社)