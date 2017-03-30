澎湖空氣品質 首列三級防制區

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澎湖的空氣品質在環保署增列細懸浮微粒污染物項目後，也首度被列3級防制區，環保局未來將優先查核固定污染源粒狀污染物排放業者。

澎湖環保局表示，環保署105年8月修正公告「直轄市、縣市各級空氣污染防制區」新增細懸浮微粒（PM2.5）污染物項目，並自106年1月1日正式生效。

環保局指出，澎湖自91年環保署公告「直轄市、縣市各級空氣污染防制區」以來，今年因新增細懸浮微粒（PM2.5）污染物項目，而首次列為三級防制區，未來空氣品質標準，24小時值為35μg/m3、年平均值為15μg/m3。

環保局表示，針對澎湖首次列為三級防制區，今年度將優先查核固定污染源粒狀污染物排放業者，輔導業者提升各項污染防制作為，有效降低粒狀污染物及細懸浮微粒排放量，早日解除空氣污染三級防制區。1060330

(中央社)