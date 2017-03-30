彰化再傳禽流感 撲殺1萬6900多隻土雞

彰化縣二林鎮1間土雞場驗出有H5N2亞型高病原性禽流感，動防所今天派員撲殺場內的1萬6900多隻土雞。

今天進行撲殺的土雞場已經是彰化縣內第10場傳出禽流感的養禽場，彰化縣動物防疫所所長董孟治指出，他們接獲通報指稱，二林鎮1處土雞場內的雞隻有異常死亡的情形，先後有1000多隻土雞死亡，動防所人員於是進入場內進行抽檢。

董孟治說，檢驗結果在今天出爐，確認為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，於是展開撲殺以及消毒作業，今天撲殺1萬6900多隻土雞。

動防所呼籲，養禽業者如果發現養禽場內有異常死亡或是家禽的飲水量、攝食量下降超過5%，或是家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、扭頸或不明原因大量死亡，應立即通報鄉鎮市公所或動物防疫所，防範疫情擴大。1060330

(中央社)