侯佩岑39歲懷二寶 停工養胎顧兒

39歲藝人侯佩岑育有兩歲兒子Ian，今天經紀人證實侯佩岑懷第二胎喜訊，目前懷孕超過3個月，已沒接新工作，讓侯佩岑好好養胎及照顧兒子。

侯佩岑2011年4月結婚，育有兩歲兒子Ian，今年2月在社群網站臉書（facebook）貼出與兒子自拍合照，寫「媽媽的小太陽」；也曾受訪表示，兒子常稱讚「媽咪，妳好漂亮」，做錯事也懂得說「I'm sorry（對不起）」，伶牙俐齒，讓她總拿兒子沒轍。

今天傳出侯佩岑懷第二胎，經紀人晶晶晚間受訪表示，侯佩岑的確懷孕，謝謝大家關心，公司也很開心、祝福，懷孕後已沒接新工作，讓侯佩岑好好養胎及照顧兒子。

經紀人說，侯佩岑懷孕超過3個月，胎兒性別不清楚；最近推掉工作邀約時，都直接回覆廠商是因侯佩岑懷孕，沒刻意隱瞞，且侯佩岑向來就較低調，生產前應該也沒公開活動。1060330

(中央社)