侯佩岑39歲懷二寶 停工養胎顧兒
39歲藝人侯佩岑育有兩歲兒子Ian，今天經紀人證實侯佩岑懷第二胎喜訊，目前懷孕超過3個月，已沒接新工作，讓侯佩岑好好養胎及照顧兒子。
侯佩岑2011年4月結婚，育有兩歲兒子Ian，今年2月在社群網站臉書（facebook）貼出與兒子自拍合照，寫「媽媽的小太陽」；也曾受訪表示，兒子常稱讚「媽咪，妳好漂亮」，做錯事也懂得說「I'm sorry（對不起）」，伶牙俐齒，讓她總拿兒子沒轍。
今天傳出侯佩岑懷第二胎，經紀人晶晶晚間受訪表示，侯佩岑的確懷孕，謝謝大家關心，公司也很開心、祝福，懷孕後已沒接新工作，讓侯佩岑好好養胎及照顧兒子。
經紀人說，侯佩岑懷孕超過3個月，胎兒性別不清楚；最近推掉工作邀約時，都直接回覆廠商是因侯佩岑懷孕，沒刻意隱瞞，且侯佩岑向來就較低調，生產前應該也沒公開活動。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。