溪洲國小正確用藥微電影 師生更重視健康議題

溪洲國小拍攝微電影的小朋友步上星光大道，歡度不一樣的兒童節。（校方提供）

小朋友步上星光大道，歡度兒童節。（校方提供）

配合正確用藥與健康議題，連發光學科技有限公司致贈兒童節禮物健康午安枕。（校方提供）

2017年溪洲國小史上最強的健康促進媒體行銷「正確用藥微電影」及「健康校園主播」，30日下午在學生活動中心隆重舉辦首映會，結合兒童節系列活動，安排所有擔綱參與演出的五、六年級小演員們走星光大道、接受專訪，師生同樂歡度一個難忘的兒童節。

溪洲國小推動健康促進學校多年，師生總動員創意發想，把健康議題變得活潑有趣，獲得正面回應。這學期為實踐健康促進學校計畫，呈現「落實家長參與」、「社區結盟合作」、「生活技能融入教學」等層面，展現學校推動健康議題的成果，做了一番設計。

校長莊忠賢表示，由學童擔綱演員演出日常生活如何正確使用藥物，巧扮主播、記者進行校園新聞專題報導，透過多元活潑影音媒材記錄方式，展現學校校本課程亮點活動，也讓孩子在正確健康生活態度下長大。

小朋友在詼諧逗趣的影片中，習得正確用藥及健康飲食的觀念，欣賞演出過程臉上的笑容盛開，而參與演出的同學受到巨星般的歡迎，也是第一次看到自己出現在大螢幕上，那種自信、喜悅與緊張的神情畢生難忘！護理師羅雅玲說 ，透過健康促進學校首映會，親師生更加重視健康的議題。

(中時)