綠不滿教唆洩密案馬無罪 徐巧芯痛批：只想建立屬於自己的司法
立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地院日前審結，一審宣判馬無罪。消息一出，立刻讓不少綠營人士不滿，齊聲砲轟。對此，國民黨青年、馬英九辦公室發言人徐巧芯今（30）日回應，痛批民進黨眼裡沒有「無罪推定」，更質疑其只是想建立「屬於民進黨的司法」。
馬英九被控教唆洩密案一事，合議庭認定，黃世銘犯罪，不代表就是馬英九教唆犯罪造成；已對同一人洩漏的秘密，就不再是祕密，並基於無罪推定原則和嚴格證據法則，判決馬英九無罪。而之前喊話要看馬英九「鋃鐺入獄」的柯建銘則表示，看完判決心情是「大悲無淚、大嘆無聲」，誓言會上訴到底。
針對綠營的反應，徐巧芯今於《東網》專欄撰文，首先提到所謂的「無罪推定」是重要的基本人權，「意指一個人在法院上應該先被假定為無罪，除非被證實及判決有罪。」這每個人都知道，但每每碰到政治，似乎就變得不是那麼一回事。
徐巧芯進一步指出，柯建銘身為自訴人，得知敗訴後要上訴到底的說法，並不令人意外，「但民進黨的反應就比較值得玩味了。」民進黨發言人王閔生表示，「就算一審獲判無罪，也無法掩蓋馬英九干預司法、毀憲亂政的事實。」還說，「民進黨還是期待司法勿枉勿縱、公正辦案。」這讓徐不禁問道，這樣的官方回應，是否有企圖影響法官判決？
「簡單的『無罪推定』道理，在民進黨眼中彷彿不存在。」徐巧芯認為民進黨這樣的做法，讓人無法信服能真正實踐司法改革；尤其總統蔡英文曾說要建立「屬於人民的司法」，但對照如今綠營的種種作為，「不是一再讓人質疑他們只是想要建立『屬於民進黨的司法』嗎？」
(中時電子報)
文章來源：徐巧芯全文
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