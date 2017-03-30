桃山人文館長呼籲政府落實兒童權益

4月4日兒童節將屆，嘉義市桃山人文館館長林瑞霞關心兒童人權，今天呼籲政府要確實落實聯合國兒童權利公約（CRC）對兒童人權的尊重與保護。

林瑞霞表示，她長期擔任嘉義縣政府社會局兒少福利與權益委員會委員，一年一度慶祝兒童節，除了表揚模範兒童、放假與贈送小禮物之外，政府更應善盡對兒童人權的尊重與保護的責任。

林瑞霞指出，2014年10月，台灣將1989年制定的聯合國兒童權利公約國內法化，從中央到地方各級政府即被要求全力推動，如在兒少福利與權益委員會一定要設置兒少代表，尊重兒少意見的主體性，兒童的全身心發展要被重視，學校及課後補習的情況從上午7點到晚上9點半的情況，要正視和改善。

(中時)