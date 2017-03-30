夫赴妻工作地掐頸施暴 女同事神救援
林姓男子去年7月和王姓妻子發生爭吵，到王女工作地點談判，沒想到王男竟在廁所對妻子施暴，掐住她脖子不放，王女同事聽聞哭泣和呼救聲連忙報警，林男才放人。桃園地檢署依家暴傷害、妨害自由罪嫌起訴。
23歲林姓男子與22歲的王姓妻子結縭後，屢依生活習慣不同發生口角衝突，去年7月又因細故爭吵，林男正中午直奔妻子工作的手機門市，王女擔心吵到客人，2人進入門市廁所內談判。
林男不斷要求妻子：「跟我回家！」卻遭斷然拒絕，一怒之下竟擋住廁所大門不讓她離去，王女見狀呼救，林男先以手摀住她嘴巴阻止，但王女仍死命抵抗，林男憤而掐住妻子的脖子不放，直到王女同事聞聲上門救援才放人。
王女事後驗傷報警提告，林男僅坦承有動手「推」妻子，但王女同事證稱，夫妻倆進廁所後就把門鎖上，她有在門外呼叫王女，王女不斷哭泣還高喊：「他要殺我！」連忙呼叫隔壁店家幫忙，隔著門說：「不開門就報警」林男才把門打開，當時王女的脖子有勒痕。
桃檢調閱監視器佐證，採信王女說法，依家暴傷害、妨害自由等罪嫌，起訴林姓男子。
(中時)
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