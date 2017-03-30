《紐時》刊文：川普是中國代理人？
紐約時報29日刊登了一篇由弗里曼(Thomas L. Friedman 《世界是平的》一書的作者)寫的文章，標題為<川普是中國代理人>，理由包括拋棄TPP、拒絕氣候變遷科學證據、減少援外預算。
弗里曼首先說每個人都在討論川普是不是俄國傀儡，但這根本是煙幕彈，事實上川普是中國代理人，他很明顯是要讓中國再度偉大。
接著弗里曼從三個方面舉證，他先提到跨太平洋夥伴關係協議(TPP)是基於美國的利益，包括美國有12個國家，但沒有中國，本來是跟中國談判時的好籌碼，川普卻把它拋棄了。
再來弗里曼指出川普拒絕接受氣候變化方面的科學證據，拋棄了歐巴馬時代旨在減少依賴燃煤發電的所有規畫。川普還想要弱化針對美國造車輛的現有燃油裡程要求。
弗里曼表示，暫且假設氣候變化是一個騙局。但地球人口到2030年將達到85億，如果人人都過美國人這樣的生活地球無法承受，所以不管氣候變遷是否為真，清潔運輸、節能建築都必將成為下一個在全世界備受追捧的產業。中國大陸正快速發展這些產業，而川普卻帶領美國在這方面往後退，反而回頭去擁抱煤炭業。
弗里曼說，最後，川普想要大幅削減國務院經費和對外援助預算，並讓外國人，尤其是穆斯林，越來越難以移民美國。這會給中國在發展中國家中間拓展影響力打開方便之門，還預示著一些最聰明的理工科學生會在海外而非美國創辦初創公司。
弗里曼文中最後一段表示：「因此你能說川普不是中國的代理人嗎？除此之外就只有一個解釋了：他很無知，是一個不學無術的人，他從未研究過這些問題或者把它們聯繫起來，因此大煤炭商和大石油商能夠輕而易舉地把他當成傻瓜來操控，而他只知道在Twiter上重複他們的言論，四處拉選票，對大的戰略沒有任何想法。但那肯定不是真的吧？」
(旺報)
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