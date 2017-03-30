柔道找到自信心 內向小男孩曾承麟奪全國冠軍
南榮國中學生曾承麟，代表屏東縣參加全國原住民運動大會傳統摔角青少組榮獲冠軍，柔道啟蒙教練潘淑惠老師掩不住臉上的雀躍，直說內向寡言的小男孩長大了，1年的柔道課真的改變他許多。
潘淑慧說，曾承麟個性沉默害羞、不善說話，在柔道社團裡最愛微笑與點頭，因此有了個綽號叫「微笑王子和胖胖」，而經歷數次的比賽及選拔後，他對柔道越來越有信心，時至今日拿到全國賽冠軍。
曾承麟說，跟傳統摔角的緣分就在某一次比賽場裡，摔角教練鍾老師挑選了他，但那一場他是摔輸的，然而鍾老師仍然推薦他去參加全國原住民族運動大會，因為柔道和摔角方式規則不同，潘淑惠老師為了讓他適應傳統摔角，特別請九年級學長姐陪練，讓他相當感動。
南榮國中的柔道課程，是由已故創辦人陳耀火校長所成立，宗旨除了強身外，最重要的是帶給學生品格的陶冶，他強調，柔道始於禮，也終於禮，出入道場時，不管有無旁人，都必須基於良心，這也是他創校的精神。
如今，許多莘莘學子在南榮國中柔道的啟蒙下，愛上柔道，很多都進入警界，將所學奉獻給社會，而曾承麟同學的學習歷程更是肯定老師、學校的努力，也得到家長很大的支持。
(中時)
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