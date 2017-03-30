台灣訂房四大特徵之一 女生說了算！

為此次頒獎來台的HotelsCombined CEO—Hichame Assi，是第三次造訪台灣。（HotelsCombined提供）

全球旅宿比價網站HotelsCombined首度公布2017年全球旅宿卓越大獎名單，為台灣旅宿拓展國際能見度，同時提供了國內住房趨勢分析，公布「台灣市場訂房四大特徵」，包括邊走邊訂房、女性決定住宿等等，HotelsCombined數據分析也發現，國際旅客最愛睡在西門町。

台灣市場訂房四大特徵如下：1、行動化：透過手機或平板訂房比例已接近桌上型電腦，預定日與入住日越接近，行動裝置預定比例愈高。2、女力化：台灣用戶女性接近六成，且輕熟齡女性用戶考慮時間最長，要求高住宿性價比。3、周間M型化：台灣旅客投宿日期為週六，海外旅客有益旅宿業周日到周四的空房檔期。4、精算化：將近八成用戶會造訪多個訂房網站比價，而最終投宿的前五大考量分別為價格、地點、旅客評價、清潔、舒適。

數據分析也發現，在旅宿區域方面，國際旅客挺本土旅宿品牌，最愛睡在西門町。近年來台人數大幅成長的香港、韓國、泰國旅客，普遍以西門町作為首選區域，而香港地區的旅客則對於台灣地區的溫泉旅店則情有獨鍾。

HotelsCombined針對不同的旅宿類型進行調查，公布2017年全球旅宿卓越大獎台灣地區評選名單，以全球數百萬份旅客評分做為基礎，從台灣地區五千多間飯店、度假飯店、青年旅館、民宿等旅宿業者中評選出特優評鑑得主。而此次雀屏中選的28間旅宿中，包含20間飯店、5間度假飯店、3間青年旅館，其中高達九成得主為台灣本土品牌，顯示台灣旅宿業品質漸受到全球旅人肯定。

訂房比價引擎HotelsCombined於2005年成立於澳洲雪梨，搜索與比較超過百家頂級旅遊網站，匯集全球100多萬間飯店、度假村、青年旅館、民宿，能夠提供43種語言服務，累積 3億旅客評論，2016年共服務500萬用戶，使旅客找到找到最優惠的訂房價格。2013年起，連續四年榮獲世界旅遊大獎（World Travel Awards）「全球最棒飯店比價網站」殊榮。

(中時)